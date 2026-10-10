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Пищевые привычки и риск инсульта, что сказал сосудистый хирург

Пищевые привычки и риск инсульта, что сказал сосудистый хирург

Врач назвал шесть повседневных пищевых привычек, ведущих к инсульту: разбираем, как сахар, соль и жиры день за днём разрушают сосуды и что реально изменить в рационе.

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