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«Потом будут руины». На что надеяться России на пороге большой войны с Западом

«Потом будут руины». На что надеяться России на пороге большой войны с Западом

Бывший депутат Госдумы Олег Шеин вспоминает, как СССР распространял "дружбу народов" и рассуждает о том, может ли государство сочетать «мягкую силу» c «жесткой» в распространении своего влияния, как это делает Россия сейчас.

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