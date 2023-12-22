«Потом будут руины». На что надеяться России на пороге большой войны с Западом

Бывший депутат Госдумы Олег Шеин вспоминает, как СССР распространял "дружбу народов" и рассуждает о том, может ли государство сочетать «мягкую силу» c «жесткой» в распространении своего влияния, как это делает Россия сейчас.
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