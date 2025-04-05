Альтернатива консервации: как ферментировать овощи в домашних условиях

Знаете ли вы, что процесс ферментации овощей, фруктов и ягод не только сохраняет их пищевую ценность, но и приумножает ее? Кроме того, ферментация считается одним из самых простых способов сохранения урожая.
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