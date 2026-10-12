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Нижегородская правда

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В Нижегородской области стартовал проект «Карьерный акселератор»

В Нижегородской области стартовал проект «Карьерный акселератор»

В Нижегородской области стартовал образовательный проект «Карьерный акселератор». Его реализуют министерство образования Нижегородской области и Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) при поддержке министерства кадровой политики правительства региона, министерства демографии и развития человеческого потенциала, а также Нижегородского научно-образовательного центра.

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