В Нижегородской области стартовал проект «Карьерный акселератор»

В Нижегородской области стартовал образовательный проект «Карьерный акселератор». Его реализуют министерство образования Нижегородской области и Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) при поддержке министерства кадровой политики правительства региона, министерства демографии и развития человеческого потенциала, а также Нижегородского научно-образовательного центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Финэксперт Карапе...
- Стало известно, к...
- ДВ ИИ-Достоевский вы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым