В Нижегородской области стартовал проект «Карьерный акселератор»

В Нижегородской области стартовал образовательный проект «Карьерный акселератор». Его реализуют министерство образования Нижегородской области и Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) при поддержке министерства кадровой политики правительства региона, министерства демографии и развития человеческого потенциала, а также Нижегородского научно-образовательного центра.