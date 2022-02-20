В Челябинской области пьяный водитель сбил двух сестёр-школьниц

В Челябинской области смертельное ДТП в несовершеннолетними произошло в Озёрске. В районе посёлка Метлино водитель автомобиля Opel Astra во время обгона выскочил на обочину и сбил двух сестёр, старшей из которых — 16 лет, а младшей — 14 лет.