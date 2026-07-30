ЧМ по фехтованию, Лига Европы и Италия — США в волейболе

Не только о футболе

Лучший спорт 30 июля: командный турнир по сабле у мужчин, Кубок России по футболу, теннис, а также матчи «Бенфики» и «Бешикташа»! ✅ 🎾 01:15: Диана Шнайдер (Россия)/Винус Уильямс (США) — Тан Цяньхуэй (Китай)/Сюй Ифань (Китай), Вашингтон — парный разряд, 1/4 финала — 4:6, 2:6 💬 Матч с текстовой трансляцией Вашингтон — парный разряд (ж).