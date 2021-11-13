Почему деньги важнее любви

Когда я первый раз сказала, что деньги важнее любви, то мои слова вызвали бурю негативных эмоций. Многие возмутились и обвинили меня в меркантильности и зацикленности на деньгах.
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