На Солнце произошла мощнейшая магнитная буря

По предварительной классификации вспышке присвоен балл X5.0Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ (РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) заявили, что на Солнце произошла самая мощная вспышка текущего солнечного цикла, но она не должна вызвать никаких явлений на Земле.