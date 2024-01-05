На Солнце произошла мощнейшая магнитная буря

По предварительной классификации вспышке присвоен балл X5.0Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ (РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) заявили, что на Солнце произошла самая мощная вспышка текущего солнечного цикла, но она не должна вызвать никаких явлений на Земле.
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