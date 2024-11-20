Срок ареста советника губернатора Орловской области был продлен на месяц

Орловский суд продлил на месяц срок ареста советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества Об этом 20 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
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