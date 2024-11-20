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Срок ареста советника губернатора Орловской области был продлен на месяц

Срок ареста советника губернатора Орловской области был продлен на месяц

Орловский суд продлил на месяц срок ареста советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества Об этом 20 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

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