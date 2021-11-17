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Ростов выступает зерновым Кузбассом. Депутаты из «хлебного» края лоббируют рейдовую перевалку зерна

Ростов выступает зерновым Кузбассом. Депутаты из «хлебного» края лоббируют рейдовую перевалку зерна

В Ростовской области предложили сохранить рейдовую перевалку зерна без захода в порт. Данная инициатива внесена в Государственную думу для того, чтобы принять соответствующие поправки к законопроекту, о котором мы недавно подробно рассказывали.

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