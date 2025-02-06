В ФРГ не нашли российский след в хулиганствах с монтажной пеной

Global Look Press/lenawurm via www.imago-images.de/www.imago-images.de МВД Германии не обнаружило доказательств того, что Россия имеет какое-либо отношение к инцидентам с заливанием выхлопных труб монтажной пеной.
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