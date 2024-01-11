Путин в Хабаровске изучил презентацию планов развития городов Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Хабаровск ознакомился с презентацией планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока, размещенной в Тихоокеанском госуниверситете.
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