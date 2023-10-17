«Хорошая игра, можно занести в актив». Соболев — о матче России с Кенией

Александр Соболев положительно оценил игру сборной России с Кенией. Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился впечатлениями от ничейного исхода товарищеской встречи команд России и Кении.
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