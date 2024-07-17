Омский строитель Константин Петренко, приговоренный в марте прошлого года к 5 годам колонии, задержан в аэропорту Москвы с поддельным паспортом на имя Коновалова.
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Омский строитель Константин Петренко, приговоренный в марте прошлого года к 5 годам колонии, задержан в аэропорту Москвы с поддельным паспортом на имя Коновалова.