Рейсов из Омска в Таиланд в этом сезоне больше не будет. Чартерная программа на Пхукет завершена - там начинается сезон дождей.
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Рейсов из Омска в Таиланд в этом сезоне больше не будет. Чартерная программа на Пхукет завершена - там начинается сезон дождей.