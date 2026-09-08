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Клычков назвал крайний срок подачи горячей воды жителям Советского района Орла

Клычков назвал крайний срок подачи горячей воды жителям Советского района Орла

Орловчанка на прямой линии губернатора Андрея Клычкова пожаловалась, что до сих пор нет горячего водоснабжения, хотя обещали дать воду ещё 3 сентября.

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