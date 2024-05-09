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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью в Туле

Команды проведут третий из четырех запланированных матчей. В Астане команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу со счетом 6:0, в Омске – 4:0.

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