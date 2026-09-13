В Госдуме предложили удваивать доплату к пенсии с 70 лет

Фиксированная доплата к страховой пенсии должна удваиваться уже с 70 лет, а затем расти каждые 10 лет.
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Через неделю выборы
Нилов достойный депутат ГД, честь и хвала ему!👍👍👍👈