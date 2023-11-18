Не захват, а уничтожение – морпех США раскрыл стратегию ВС РФ

Виктор Онегин

Брайан Берлетик не указал что это чистой воды американо российский заговор против националистов Украины. А Зеленский как еврей,(он тоже против нациков) посылает на укреплённые российские позиции украинских безголовых нацистов погибать. В результате Украина без нацистов,земля без народа-забирай кому что надо,кто рядом стоит.