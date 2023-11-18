Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не захват, а уничтожение – морпех США раскрыл стратегию ВС РФ

Не захват, а уничтожение – морпех США раскрыл стратегию ВС РФ

Политнавигатор России не нужно спешить захватывать какие-то украинские территории или проводить лобовые атаки – ее тактика в том, что на оборонительных позициях ВС РФ уничтожают украинские войска, сохраняя свои.

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Комментарии
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tsan tsan
Так вперётд, трёхлинейку в руки, штык примкнуть  и возглавьте атаку.
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15 час.
Виктор Онегин
Брайан Берлетик не указал что это чистой воды американо российский заговор против националистов Украины. А Зеленский как еврей,(он тоже против нациков) посылает на укреплённые российские позиции украинских безголовых нацистов погибать. В результате Украина без нацистов,земля без народа-забирай кому что надо,кто рядом стоит.
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14 час.
Евгений Кузнецов
Я как понял ты из окопа пишешь?
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14 час.

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