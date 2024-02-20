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Путин заявил, что сегодня настало время России

Путин заявил, что сегодня настало время России

РИАМО - 20 фев. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия претерпевает значительные изменения в области обеспечения безопасности и экономического суверенитета, становясь более уверенной и самостоятельной, пишет РИА Новости.

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