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Этот таинственный мир

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  • Mike х
    А был ли там человек???🤣😂🤣😂🤣😂🤣Почему так трудно...
  • ВАРЯГ РУС
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  • F I
    у некоторых в карманах и кошельках 😀😀😀Крупнейшая черная...

Ученые, изучающие Проксиму Центавра b, говорят о “значительном прорыве” в понимании обитаемых планет земного типа

Команда исследователей, изучающая Проксиму Центавра b - экзопланету, вращающуюся вокруг ближайшей к Земле звезды, - утверждает, что их анализ влияния озона на стабильность атмосферы представляет собой "значительный прорыв" в понимании обитаемых землеподобных планет и поиска жизни.

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