Ученые, изучающие Проксиму Центавра b, говорят о “значительном прорыве” в понимании обитаемых планет земного типа

Команда исследователей, изучающая Проксиму Центавра b - экзопланету, вращающуюся вокруг ближайшей к Земле звезды, - утверждает, что их анализ влияния озона на стабильность атмосферы представляет собой "значительный прорыв" в понимании обитаемых землеподобных планет и поиска жизни.