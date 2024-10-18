Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Зачем их постоянно ввозят с их кишлаками и пулами?! 100 человек вышлют, 10тыс въедут. Кому нужна такая борьба с мигра...Россия — не вахто...
  • radiofree
    Не мытьём так катанием,англосаксы портят нашу молодежь.И у них это неплохо получается.Хорошо быть кошко...
  • Евгений Алексеенко
    Власть капиталистов погубит страну.Россия — не вахто...

«Кризис идей»: внук Рязанова — о новых «итальянцах в России» с китайскими актерами

«Кризис идей»: внук Рязанова — о новых «итальянцах в России» с китайскими актерами

Внук Рязанова усомнился в успехе ремейка «Приключений итальянцев в России» с китайцами  Ремейки культовых советских фильмов редко бывают успешными, заявил в беседе с «Газетой.

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