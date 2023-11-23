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TRENDYMEN

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  • Mark Kapustin
    Красивые съёмки 👍Как выглядит сама...
  • Antanas Kuzminskis
    Здоровый мужик.Дай БОГ ему счастья.👍👍👍👍👍.91-летний миллион...
  • Россиянин
    И в России пустыни есть. В Туркменистане тоже могли бы вместо памятников да мавзолеев озеленить землю.Саудовская Аравия...

Неузнаваемая Москва до революции 1917 года. Как выглядели жители города из того времени: фото

Неузнаваемая Москва до революции 1917 года. Как выглядели жители города из того времени: фото

До 1918 года Москва мало напоминала известный нам сегодня город. Значительно отличались и москвичи, до революции здесь вели совершенно другую, далеко не столичную жизнь.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Очень трогательные фото милой старой Москвы и её людей!!!!
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10 час.
Елена Александровна
Первое фото не старьёвщик, а продавец сит и корзинок! Фото со старушками, это не крестьянки в найм пришедшие, а странницы в московские монастыри! У парней с гармошками не лаковые сапоги, но вполне добротные и качественные! Молодая семья с ребёнком, скорее всего обычные горожане, мещане с обычным доходом, таких в Москве было большинство. &quot;Столицей в те годы считался скорее Санкт-Петербург...&quot; Питер был Столицей Российской империей, но Москва изначально первопристольная и от этого никуда не деться. Нам сейчас трудно понимать такие значения! Развивался город не хуже Питера, а по многим параметрам и лучше. Большинство состоятельных петербуржцев много времени проводили в Москве и любили этот город.
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9 час.
ЕС
Елена Смирнова
Очень интересно. Еще. 👍
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9 час.

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