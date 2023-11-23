Неузнаваемая Москва до революции 1917 года. Как выглядели жители города из того времени: фото

Елена Александровна

Первое фото не старьёвщик, а продавец сит и корзинок! Фото со старушками, это не крестьянки в найм пришедшие, а странницы в московские монастыри! У парней с гармошками не лаковые сапоги, но вполне добротные и качественные! Молодая семья с ребёнком, скорее всего обычные горожане, мещане с обычным доходом, таких в Москве было большинство. "Столицей в те годы считался скорее Санкт-Петербург..." Питер был Столицей Российской империей, но Москва изначально первопристольная и от этого никуда не деться. Нам сейчас трудно понимать такие значения! Развивался город не хуже Питера, а по многим параметрам и лучше. Большинство состоятельных петербуржцев много времени проводили в Москве и любили этот город.