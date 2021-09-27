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Вучич назвал условие для реакции Сербии на обострение в Косово

Сербские силы не входили на территорию Косово, соблюдая международные соглашения, но Белград готов действовать в случае нападения на сербское население в крае и при отсутствии реакции со стороны НАТО, заявил президент республики Александр Вучич.

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