Вучич назвал условие для реакции Сербии на обострение в Косово

Сербские силы не входили на территорию Косово, соблюдая международные соглашения, но Белград готов действовать в случае нападения на сербское население в крае и при отсутствии реакции со стороны НАТО, заявил президент республики Александр Вучич.
Сербские силы не входили на территорию Косово, соблюдая международные соглашения, но Белград готов действовать в случае нападения на сербское население в крае и при отсутствии реакции со стороны НАТО, заявил президент республики Александр Вучич.
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