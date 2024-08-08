Болгарская церковь одобрила закон против ЛГБТ-пропаганды в школах

Святейший синод Болгарской православной церкви выразил поддержку новому закону, запрещающему пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба церкви 8 августа на официальном сайте.
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