«Известия»: в России начал сокращаться спрос на смартфоны

Подобную ситуацию фиксировали только в кризисных 2022 и в 2015 годах, сообщили эксперты. Некоторые представители бизнеса называют точные цифры снижения продаж по итогам года — это примерно 1,7%, пишет издание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии