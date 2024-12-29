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Политика как она есть

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«Известия»: в России начал сокращаться спрос на смартфоны

«Известия»: в России начал сокращаться спрос на смартфоны

Подобную ситуацию фиксировали только в кризисных 2022 и в 2015 годах, сообщили эксперты. Некоторые представители бизнеса называют точные цифры снижения продаж по итогам года — это примерно 1,7%, пишет издание.

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