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Газета.ру

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ФСБ показала допрос подозреваемой в подготовке теракта против офицера Минобороны

ФСБ показала допрос подозреваемой в подготовке теракта против офицера Минобороны

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания и допроса 25-летней девушки, подозреваемой в подготовке теракта против одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб.

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