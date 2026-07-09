ФСБ показала допрос подозреваемой в подготовке теракта против офицера Минобороны

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания и допроса 25-летней девушки, подозреваемой в подготовке теракта против одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб.
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