Солнце в Гаграх, море в Пицунде и другие кошмары Абхазии

Юрий Ильинов

В чем отличие и сходство.... Русская кухня: приготовьте что угодно, лишь бы получилась закусь. Белорусская кухня: готовим все, что угодно, но из картофеля. Украинская кухня: в качестве начинки для торта возьмите две свиных отбивных и сальные шкварки. Грузинская кухня: приготовьте что-нибудь, засыпьте кинзой, залейте кинзмараули, добавьте сулугуни. Французская кухня: как-нибудь поджарьте мясо, залейте его соусом, с которым вы напарились 3,5 часа, украсьте шалотом. Итальянская кухня: соберите все остатки еды из холодильника, разогрейте, посыпьте моцареллой. Подавать на блине или с макаронами. Китайская кухня: Поймайте кого-нибудь, нарвите травы во дворе, обжарьте на быстром огне с горой специй и литром соевого соуса. Японская кухня: поймайте что-нибудь живое в море, немедленно разделайте на куски, подайте к столу трепещущим и с васаби. Мексиканская кухня: добавьте перца. Все остальное можете не добавлять. Ливанская кухня: намазать кунжутным маслом, залить лимонным соком. Подать к столу через 20 минут, чтобы не все поняли, что там было в начале. Индийская кухня: смешайте карри с перцем, перцем и перцем. Добавьте к карри. Украсьте горошком. Греческая кухня: подайте к столу дешевые продукты, просто нарубленные кусками и даже не смешанные. Гордо повторяйте: “Натур продукт!” Еврейская кухня: разделите посуду на мясную и молочную - теперь можно готовить, все, что угодно, главное раздельно) Это же самый цимес! Армянская кухня: украдите все у соседей и присвойте себе! Казахская, киргизская и туркменская кухня: берем вяленое мясо, копченое мясо, свежее мясо и долго варим, добавляя по вкусу соль, тесто, кислое молоко и другие специи Цыганская кухня: идем всей семьей на рынок, долго торгуемся и берем все, что плохо лежит – блюдо готовим из того, что принесем домой Узбекская кухня: берем самый жирный баран, отрезаем курдюк, режем репчатый лук и делаем самса (на 10 кг лука 0,5 кг курдюк и 0,1 кг баранины – остальное тесто). Американская кухня: пожарьте что-нибудь очень жирное на гриле. Подайте с жареной картошкой, приправьте обезжиренным майонезом, запейте диет-колой. Немецкая кухня: Купите все имеющиеся в магазине виды сосисок и сарделек и приготовьте их в микроволновке в режиме “гриль”. Употреблять с пивом, называя сосиски именами немецких и австрийских земель. Называется сей рецепт "Под пиво все сойдет!" или "Был бы бретцель" Норвежская кухня: поешьте селедки. Татарская кухня: приготовьте что-нибудь из грузинской кухни, но только из баранины и курятины. Сэкономьте на специях и перце. Северо-корейская кухня: сварите на костре немного риса, если сумеете его найти. Азербайджанская кухня: Побольше масла, мясо, мангал, плов...