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Вандалы повредили 30 могил на кладбище Кузбасса

Вандалы повредили 30 могил на кладбище Кузбасса

Повредивших могилы вандалов разыскивает полиция Кузбасса.В Кузбассе неизвестные повредили 30 могил на кладбище.

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