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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ахо – 3-й хоккеист в истории «Каролины» с 600 очками в НХЛ. У Стаала 775 баллов, у Фрэнсиса – 1175

Нападающий «Каролины» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (4:3 ОТ).

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