Жительница Константиновки рассказала, что ВСУ в домах искали огневые позиции

Спасённая российскими военными из Константиновки мирная жительница — 78-летняя Раиса — в сюжете корреспондента RT Романа Косарева рассказала, что украинские боевики постоянно искали, в каких жилых домах и квартирах они могут обустроить огневые позиции.
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