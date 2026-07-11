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RT Russia

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Жительница Константиновки рассказала, что ВСУ в домах искали огневые позиции

Жительница Константиновки рассказала, что ВСУ в домах искали огневые позиции

Спасённая российскими военными из Константиновки мирная жительница — 78-летняя Раиса — в сюжете корреспондента RT Романа Косарева рассказала, что украинские боевики постоянно искали, в каких жилых домах и квартирах они могут обустроить огневые позиции.

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