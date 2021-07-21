Россия направила танки Т-72 на афганскую границу

События в миреПолитикаРоссия направила танки Т-72 на афганскую границу Обстановка в Афганистане вызывает все большую обеспокоенность у России и её среднеазиатских партнеров.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLiudmila Kosteley (Моисеева)Теперь Талибан закупит в США, или на Украине (да мало ли кто торгует вооружением) противотанковое вооружение. И будет долбать из засады по танкам. Если начнут военные действия, то только сметать с Земли ракетами, но там и население, которым они будут прикрываться. У России уже несколько "горячих" точек. Может и Арктика прибавиться. Её тоже охранять надо. А то пока мы занимаемся этими точками, США с Северными странами Европы, туда ринуться. Сейчас ресурсы остались лишь у России. А тут ещё ПРИРОДА "насолила".Комментировать
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