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Россия направила танки Т-72 на афганскую границу

Россия направила танки Т-72 на афганскую границу

Обстановка в Афганистане вызывает все большую обеспокоенность у России и её среднеазиатских партнеров.

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Liudmila Kosteley (Моисеева)
Теперь Талибан закупит в США, или на Украине (да мало ли кто торгует вооружением) противотанковое вооружение. И будет долбать из засады по танкам. Если начнут военные действия, то только сметать с Земли ракетами, но там и население, которым они будут прикрываться. У России уже несколько "горячих" точек. Может и Арктика прибавиться. Её тоже охранять надо. А то пока мы занимаемся этими точками, США с Северными странами Европы, туда ринуться. Сейчас ресурсы остались лишь у России. А тут ещё ПРИРОДА "насолила".

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