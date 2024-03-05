Нейробиолог Роберт Лав рассказал, почему нужно каждый день жевать сырую свеклу

Оказывается, что этот корнеплод защищает от бактерий, которые связывают с развитием болезни Альцгеймера фото: iStockИсследования показали, что 4 из 10 случаев деменции можно предотвратить, если вовремя изменить образ жизни.
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