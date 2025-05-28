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Заглушенный РЭБ российский дрон вместо пикапа угодил прямиком в склад боеприпасов ВСУ

В Алексеевке в Донецкой народной республике (ДНР) дрон ВС России, который смогла подавить система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, угодил не в украинское авто, которое было изначальной целью, а прямиком в склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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