Заглушенный РЭБ российский дрон вместо пикапа угодил прямиком в склад боеприпасов ВСУ

В Алексеевке в Донецкой народной республике (ДНР) дрон ВС России, который смогла подавить система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, угодил не в украинское авто, которое было изначальной целью, а прямиком в склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).