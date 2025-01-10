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О "древнем русском календаре, по которому сейчас 7533 год"

О "древнем русском календаре, по которому сейчас 7533 год"

﻿﻿Я часто вижу в Интернете комментарии, подобные следующему: «В нашей молодой стране, по календарю, действовавшему до выхода в свет Первого послания Петра, сейчас 7533 год? Молодой стране, летоисчисление которой 7500 лет назад, разве было бы стыдно даже ученику начальной школы? Достаточно поговорить о России» тысячелетняя «история" "До 17 века Русское царство вело летоисчисление по славянскому календарю - начиная с 5508 года до нашей эры.

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