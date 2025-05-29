Свершилось: Власти Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами

Лора Лора

Власть завалила Россию наглыми и необразованным БЫДЛОМ из азии, а сами и в ус не дуют! Их охраняет полиция, а мы сами как хочешь...Где наша охрана от миграционной ГОПОТЫ?????Может медведев дима в очередной раз пальчиком погрозит ....Ох как все испугаются!!