Свершилось: Власти Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами

Царьград Фото: Freepik.com Свершилось то, о чем Царьград говорит уже очень давно. У курьеров-мигрантов есть коды от домофонов, адреса разных людей, доступ в крупные торговые и бизнес-центры, а также большие сумки с неизвестным содержимым.
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