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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свершилось: Власти Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами

Свершилось: Власти Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами

Царьград Фото: Freepik.com Свершилось то, о чем Царьград говорит уже очень давно. У курьеров-мигрантов есть коды от домофонов, адреса разных людей, доступ в крупные торговые и бизнес-центры, а также большие сумки с неизвестным содержимым.

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Комментарии
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Андрей Кузнецов
«Запрет будет действовать до конца года» - цитата. А в следующем году запрет снимут???
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22 час.
Лора Лора
Власть завалила Россию наглыми и необразованным БЫДЛОМ из азии, а сами и в ус не дуют! Их охраняет полиция, а мы сами как хочешь...Где наша охрана от миграционной ГОПОТЫ?????Может медведев дима в очередной раз пальчиком погрозит ....Ох как все испугаются!!
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21 час.
Ина Куликова
Свежо предание, а верится с трудом...
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18 час.
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