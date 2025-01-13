Байден договорился с эмиром Катара о координации сделки Израиля и ХАМАС

Тесные контакты для координации сделки между правительством Израиля и палестинским движением ХАМАС в целях прекращении в регионе огня и освобождения израильских заложников договорились поддерживать президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре, 13 января сообщила пресс-служба Белого дома.