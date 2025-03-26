Киевское командование начало отправлять в Курскую область насильно мобилизованных граждан

Пленный Коваль: Украина отправляет в Курскую область насильно мобилизованных Киевское командование отправляет в Курскую область на подмогу десантникам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) насильно мобилизованных украинцев.
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