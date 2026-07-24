«Через „не хочу“»: худеющий Сергей Лазарев показал, как «мучает» себя в спортзале

Артист не дает себе никаких поблажек. Склонный к полноте Лазарев не забывает о спорте даже на гастролях, однако никакого удовольствия это ему не приносит Сергей Лазарев отчаянно сражается со своей склонностью к полноте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии