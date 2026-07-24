Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 648 подписчиков

«Через „не хочу“»: худеющий Сергей Лазарев показал, как «мучает» себя в спортзале

«Через „не хочу“»: худеющий Сергей Лазарев показал, как «мучает» себя в спортзале

Артист не дает себе никаких поблажек. Склонный к полноте Лазарев не забывает о спорте даже на гастролях, однако никакого удовольствия это ему не приносит Сергей Лазарев отчаянно сражается со своей склонностью к полноте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии