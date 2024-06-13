Samsung к 2027 году рассчитывает освоить 1,4-нм техпроцесс Южнокорейская компания S...

Samsung к 2027 году рассчитывает освоить 1,4-нм техпроцессЮжнокорейская компания Samsung Electronics освоила выпуск 3-нм продукции в сочетании с использованием структуры транзисторов с окружающим затвором (GAA) ещё в середине 2022 года, опередив всех конкурентов, но существенного успеха среди клиентов это ей не принесло.