1/8 финала Шанхай Мастерс 2026: Кайрен Уилсон vs Ронни О’Салливан (видео)

Кайрен Уилсон сделал брейк в 97 очков в последнем фрейме матча против Ронни О’Салливана в 1/8 финала Shanghai Masters 2026 Кайрен Уилсон (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Кайрен Уилсон одержал победу над Ронни О’Салливаном со счетом 6-4 и вышел в 1/4 финала Шанхай Мастерс 2026.