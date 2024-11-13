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Маск прокомментировал свое назначение в администрации Трампа

Маск прокомментировал свое назначение в администрации Трампа

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал свое назначение на должность главы Департамента эффективности государственного управления в администрации нового президента США Дональда Трампа.

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