В омском водоканале объяснили, почему оставили без воды десятки домов. Ранее в компании предупредили, что сегодня с 10:00 до 22:00 будет отключена холодная вода в десятках домов большей части Левого берега, детсадах, ТЦ, пожарной части и крупных предприятиях.
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