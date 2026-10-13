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Новости Омска

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В омском водоканале объяснили, почему оставили без воды десятки домов

В омском водоканале объяснили, почему оставили без воды десятки домов. Ранее в компании предупредили, что сегодня с 10:00 до 22:00 будет отключена холодная вода в десятках домов большей части Левого берега, детсадах, ТЦ, пожарной части и крупных предприятиях.

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