В субботу, 31 июля, в Токио прошел восьмой день Олимпийских игр. Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 31 июля // Медальный зачет Олимпийских игр № Страна З С Б В 1 Китай 21 13 12 46 2 Япония 17 5 8 30 3 США 16 17 13 46 4 Россия 11 15 11 37 5 Австралия 10 3 14 27 6 Великобритания 8 9 11 28 7 Корея 5 4 7 16 8 Франция 4 9 6 19 9 Нидерланды 4 7 5 16 10 Новая Зеландия 4 3 3 10 11 Германия 3 4 10 17 12 Канада 3 4 5 12 13 Швейцария 3 3 4 10 14 Чехия 3 3 1 7 15 Хорватия 3 1 2 6 16 Италия 2 8 14 24 17 Тайвань 2 2 3 7 18 Венгрия 2 2 2 6 19 Словения 2 1 1 4 20 Косово 2 0 0 2 21 Бразилия 1 3 4 8 22 Грузия 1 3 1 5 23 Румыния 1 3 0 4 24 Испания 1 2 2 5 25 Гонконг 1 2 0 3 26 ЮАР 1 2 0 3 27 Австрия 1 1 3 5 28 Сербия 1 1 2 4 29 Ямайка 1 1 1 3 30 Норвегия 1 1 0 2 31 Польша 1 1 0 2 32 Словакия 1 1 0 2 33 Тунис 1 1 0 2 34 Швеция 1 1 0 2 35 Турция 1 0 2 3 36 Ирландия 1 0 1 2 37 Узбекистан 1 0 1 2 38 Фиджи 1 0 1 2 39 Эстония 1 0 1 2 40 Белоруссия 1 0 0 1 41 Бермуды 1 0 0 1 42 Греция 1 0 0 1 43 Иран 1 0 0 1 44 Катар 1 0 0 1 45 Латвия 1 0 0 1 46 Таиланд 1 0 0 1 47 Филиппины 1 0 0 1 48 Эквадор 1 0 0 1 49 Эфиопия 1 0 0 1 50 Колумбия 0 2 1 3 51 Венесуэла 0 2 0 2 52 Доминиканская Республика 0 2 0 2 53 Индонезия 0 1 2 3 54 Монголия 0 1 2 3 55 Куба 0 1 1 2 56 Бельгия 0 1 1 2 57 Дания 0 1 1 2 58 Сан-Марино 0 1 1 2 59 Уганда 0 1 1 2 60 Болгария 0 1 0 1 61 Индия 0 1 0 1 62 Иордания 0 1 0 1 63 Македония 0 1 0 1 64 Туркмения 0 1 0 1 65 Украина 0 0 5 5 66 Казахстан 0 0 3 3 67 Египет 0 0 2 2 68 Израиль 0 0 2 2 69 Мексика 0 0 2 2 70 Азербайджан 0 0 1 1 71 Аргентина 0 0 1 1 72 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 73 Кувейт 0 0 1 1 74 Малайзия 0 0 1 1 75 Португалия 0 0 1 1 76 Финляндия 0 0 1 1 Великобритания завоевала золотую медаль в триатлоне: Британцы стали чемпионами в первой в истории Олимпиады смешанной эстафете в триатлоне.