Hurriyet: Турция изучила данные напавших на "Крокус" и информирует Россию

В Турции тщательно изучили данные по нападавшим в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Анкара информирует Москву обо всех событиях, пишет турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
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