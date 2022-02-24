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В Роспотребнадзоре заявили о медленном росте доли "стелс-омикрона"

Число заболевших "стелс-омикроном" медленно растет. Об этом сообщило РИА Новсоти со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

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