В Роспотребнадзоре заявили о медленном росте доли "стелс-омикрона"

Число заболевших "стелс-омикроном" медленно растет. Об этом сообщило РИА Новсоти со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.