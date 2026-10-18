Северный ГрадЪ Новый Уренгой, обычный маршрут, привычный пассажирский автобус. Люди заходят, оплачивают проезд, рассаживаются по местам.
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- "Где же мы их всех хоронить то будем?" (с). Самый актуальный вопрос на сегодня для ВСЕХ коренных россиян, взят из РУССКОГО ФИЛЬМА "Легенда о Коловрате".
Сколько таких тварей мы в свою страну впустили? Надо очищать Россию от этой мигрантской нечисти навсегда и закрыть границы!
ну правительство это видит по другому.."дружбанародов"