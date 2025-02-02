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Подоляка обвинил генералов в виртуальном штурме: Кто спутал карты в Новоегорьевке

Подоляка обвинил генералов в виртуальном штурме: Кто спутал карты в Новоегорьевке

Военный блогер Юрий Подоляка уверен, что генералы скрывают факт невзятия Новоегорьевки.Село Новоегорьевка на Боровском направлении так и не взята русскими войсками, утверждает военный блогер Юрий Подоляка.

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Комментарии
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Амара Карпова
Позор эти &quot;генералы&quot;🤮стыдно за них за ребят,которые воюют!!!
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17 час.
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