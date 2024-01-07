- Ну она же идеальная была! – рассказывает на форуме Егор. – Идеальная по всем направлениям. Я встану – она уже сервирует на стол.
Жена была идеальна: хозяйка на кухне, королева в гостиной и блудница в спальне. Но не только в своей
Комментарии
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Генрих
Квашня, а не мужик. Хрен он уйдет когда от такой "жены"...
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8 час.
Grandad
"Когда коту заняться нечем...". Надо было жене дело придумать мужу дома, чтобы не маялся от безделья. Мало ли дел в доме найдется.
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7 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Порядочная но есть недостаток. Ну высокое у нее либидо но это же столько удобств приносит? У меня была такая. Я ей привез вместе работали парня молодого. Красавец. Как она под него хитро легла? Это что то то. Ну а потом я ее просветил что он еще и визунчик два раза ловил один раз как герой вместо. И по просил ее принести справку из вендеспанцера. Во она удивилась?
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3 час.
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