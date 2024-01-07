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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Порядочная но есть недостаток. Ну высокое у нее либидо но это же столько удобств приносит? У меня была такая. Я ей пр...Жена была идеальн...
  • Grandad
    "Когда коту заняться нечем...". Надо было жене дело придумать мужу дома, чтобы не маялся от безделья. Мало ли дел в д...Жена была идеальн...
  • Генрих
    Квашня, а не мужик. Хрен он уйдет когда от такой "жены"...Жена была идеальн...

Жена была идеальна: хозяйка на кухне, королева в гостиной и блудница в спальне. Но не только в своей

Жена была идеальна: хозяйка на кухне, королева в гостиной и блудница в спальне. Но не только в своей

- Ну она же идеальная была! – рассказывает на форуме Егор. – Идеальная по всем направлениям. Я встану – она уже сервирует на стол.

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Комментарии
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Генрих
Квашня, а не мужик. Хрен он уйдет когда от такой &quot;жены&quot;...
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8 час.
Grandad
&quot;Когда коту заняться нечем...&quot;. Надо было жене дело придумать мужу дома, чтобы не маялся от безделья. Мало ли дел в доме найдется.
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7 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Порядочная но есть недостаток. Ну высокое у нее либидо но это же столько удобств приносит? У меня была такая. Я ей привез вместе работали парня молодого. Красавец. Как она под него хитро легла? Это что то то. Ну а потом я ее просветил что он еще и визунчик два раза ловил один раз как герой вместо. И по просил ее принести справку из вендеспанцера. Во она удивилась?
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3 час.

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