Жена была идеальна: хозяйка на кухне, королева в гостиной и блудница в спальне. Но не только в своей

ОТ

Олег Тимофеев

Порядочная но есть недостаток. Ну высокое у нее либидо но это же столько удобств приносит? У меня была такая. Я ей привез вместе работали парня молодого. Красавец. Как она под него хитро легла? Это что то то. Ну а потом я ее просветил что он еще и визунчик два раза ловил один раз как герой вместо. И по просил ее принести справку из вендеспанцера. Во она удивилась?