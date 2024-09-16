Премьер-министр Венгрии: жизнь Трампа находится в опасности

Жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа будет находиться в опасности, пока он не одержит победу на выборах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 16 сентября на своей страницев в сети X (бывший Twitter).
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